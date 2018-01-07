احتار الكثير من الفلاحين الذين شاركوا في اللقاء الجهوي بعنابة الذي عقد مساء أول أمس، بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية في محتوى الجلسة في حد ذاتها التي كانت مقررة في الساعة الثالثة مساء، وبقوا ينتظرون قدوم الوزير إلى غاية الساعة الخامسة والنصف، وكان رئيس غرفة الفلاحة بعنابة طيلة وقت الانتظار يوصي الفلاحين بوجوب طرح أسئلة دقيقة وهادفة، غير أنه بمجرد قدوم الوزير منعت الصحافة من الحضور، واكتفى الوزير بتقديم كلمة عن واقع القطاع وغادر القاعة دون أن يسمح للفلاحين بطرح انشغالاتهم.