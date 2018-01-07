توفي المنشد الكويتي مشاري العرادة اليوم الأحد جراء حادث سير في السعودية، وقد أشاد مغردون كويتيون وسعوديون بأخلاق وخصال صاحب أنشودة"فرشي التراب".



وكتب المقرئ والمنشد الكويتي مشاري راشد العفاسي تغريدة "اللهم اغفر لعبدك مشاري العرادة وأسكنه فسيح جناتك".



أما الداعية الكويتي نبيل العوضي فقال عبر حسابه على تويتر إن صاحب الصوت الذي كان يذكرنا بما بعد هذه الحياة الدنيا غادرنا إلى رب رحيم، سائلا الله أن يغفر له ويرحمه.



وتعتبر أنشودتا "فرشي التراب"، و"يا رجائي" من أكثر أعمال الراحل انتشارا في الكويت والعالم العربي.



وعرف عن العرادة (35 عاما) حسن اختياره للكلمات وحرصه الشديد على تقديم رسالة تفيد الجمهور من خلال أناشيده التي قدمها.



وكان الراحل قد تخرج في قسم الفلسفة بكلية الآداب في جامعة الكويت، والتخصص المساند هو كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وذلك قبل أن يتجه للإنشاد الديني.



وذكر نشطاء سعوديون ومقربون من الراحل، أن جثمانه نقل إلى الكويت، وسيعلن عن موعد الدفن والتشييع في وقت لاحق. ولم ترد بعد، تفاصيل بشأن حادث السير الذي أودى بحياة المنشد الكويتي.



وأنشد الشاب الكويتي مجموعة كبيرة من الأغاني الدينية، من بينها "فرشي التراب"، و"أمي فلسطين"، التي لاقت انتشارا واسعا، في العالم العربي.





وتسببت آخر تغريدات العرادة بالفعل، في ازدياد مشاعر الحزن بعد وفاته، إذ اعتبرها كثيرون مؤشرا على استعداد المنشد الشاب للموت، وتوقعه بقدومه من دون موعد، ودون سابق إنذار وقد تجاوب نشطاء الأنترنت، على شبكات التواصل الاجتماعي، من مختلف الدول العربية، فيما تصدر مدونو دول الخليج في مواقع التواصل الاجتماعي، قوائم نعي المنشد العرادة، والإشادة بتاريخه في الإنشاد، واسترجاع أناشيده، لاسيما أشهرها..