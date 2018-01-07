حقق نادي برشلونة الإسباني فوزه الأول في 2018 بعد تغلبه على ضيفه ليفانتي الأحد بنتيجة 3 – صفر، لحساب المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم. وسجل الهدفين الأولين ميسي وسواريز قبل أن يضيف البرازيلي باولينيو الهدف الثالث.

قاد الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز فريقهما برشلونة إلى فوزه الأول في 2018، وذلك بنتيجة 3 - صفر على حساب ضيفه ليفانتي اليوم الأحد في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وغاب ميسي وسواريز عن اللقاء الأول لبرشلونة في 2018 فيما حضر الخميس ضد فريق سلتا فيغو في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس، وانتهى بالتعادل 1 – 1 إلا أنهما عادا الأحد إلى التشكيلة الأساسية، وسجلا الهدفين الأولين (في الدقيقة 12 لميسي و 38 لسواريز) قبل أن يضيف البرازيلي باولينيو الهدف الثالث في الدقيقة 3 + 90.



ورفع النادي الكاتالوني رصيده إلى 48 نقطة في الصدارة بفارق 9 نقاط عن ملاحقه أتلتيكو مدريد الفائز السبت على خيتافي 2 - صفر.



وبعد مشاركته في ربع الساعة الأخير من لقاء سلتا فيغو، بدأ الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي (20 عاما) لقاء الأحد أساسيا بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن فريقه الجديد منذ سبتمبر وأجبرته على الاكتفاء بخوض ثلاث مباريات مع النادي الكاتالوني الذي ضمه الصيف المنصرم من بوروسيا دورتموند الألماني في صفقة قد تصل قيمتها إلى (147 مليون أورو) باحتساب الحوافز والمكافآت.





