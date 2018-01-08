كشفت وسائل إعلام أن شركة سامسونغ تعمل على إنتاج هاتف ذكي يمكن أن يحدث ثورة في عالم التقنية، الهاتف الجديد صغير الحجم ويتمتع بشاشة عالية الدقة قابلة للطي والاستخدام بالحجم الذي يرغب فيه المستخدم.



تحدثت تسريبات عن أن شركة سامسونغ تعمل حالياً على إنتاج هاتف ذكي قابل للطي، سيحدث ثورة بمعنى الكلمة في سوق الهواتف الذكية، كما ينقل موقع بيزنس إنسايدر. وبحسب مجلة "ليتس غو ديجيتال" التقنية فإن الشركة حصلت على براءات اختراع تتعلق بإمكانية إنتاج شاشات هاتف قابلة للطي.



وتشير المجلة إلى أن الهاتف يذكر بوحدة خزن للطاقة Power Bank مزودة من الخلف بمستشعر لبصمة الأصبع. ومن المخطط أن يكون غلاف الجهاز مصنوعاً من المعدن، وأن تكون شاشته مزودة بمغناطيس من أجل الثبات على غلاف الجهاز.



وما أن يُفتح الجهاز بواسطة بصمة الأصبع، يمكن حينها إنزال الشاشة أو إعادة طيها. ويمكن للمستخدم أن يقرر الحجم الذي يرغب في استخدامه من الشاشة. وتظهر صور مسربة لطلب براءة الاختراع أشكالاً مختلفة للشاشة القابلة للطي، ويظهر بعضها غلاف الجهاز أسطوانياً، وأخرى مربعاً. لكن النموذج الأسطواني مزود ببكرة تدور داخل غلاف الجهاز لإنزال الشاشة، ويمكن بعدها تثبيتها من خلال المغناطيسات.



أما النموذج المربع فيتكون من عدة أشرطة مغناطيسية مثبتة حول الغلاف المعدني للجهاز لتمنع انحناء الشاشة حين إنزالها أو إعادة طيها. وبحسب المجلة فإن الفكرة التي تكمن من هذه التقنية تتعلق بإمكانية استخدام شاشة عالية الدقة، تكون صغيرة لدرجة أنه يمكن حملها بسهولة في الجيب من خلال حجم الهاتف الصغير للغاية مقارنة بالهواتف الذكية الأخرى.



وبحسب التسريبات فإن سامسونغ ستقدم الهاتف الجديد الشهر الجاري في معرض تقنيات المستقبل في لاس فيغاس الأمريكية، الذي يقام من 9 حتى 12 جانفي 2018.