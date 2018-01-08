براهيمي يواصل التسجيل والتألق (فيديو)

رياضة
8 يناير 2018 () -
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يواصل الدولي الجزائري ياسين براهيمي تألقه من جولة  لأخرى مع ناديه بورتو البرتغالي مساهما في وضعه ضمن صدارة الدوري المحلي .

وفاز نادي بورتو على ميدانه بملعب الدراغاو على ضيفه غيماريش بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين ليتصدر الدوري البرتغالي برصيد 45 نقطة و بفارق نقطتين فقط عن الملاحق المباشر سبورتينغ لشبونة .

و سجل براهيمي الهدف  الثاني لفريقه في الدقيقة 62 عندما كان فريقه متعادلا بهدف في كل شبكة  ليرفع رصيده من الأهداف في الدوري إلى خمسة أهداف كاملة . 

 

 

 

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