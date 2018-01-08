يواصل الدولي الجزائري ياسين براهيمي تألقه من جولة لأخرى مع ناديه بورتو البرتغالي مساهما في وضعه ضمن صدارة الدوري المحلي .

وفاز نادي بورتو على ميدانه بملعب الدراغاو على ضيفه غيماريش بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين ليتصدر الدوري البرتغالي برصيد 45 نقطة و بفارق نقطتين فقط عن الملاحق المباشر سبورتينغ لشبونة .

و سجل براهيمي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 62 عندما كان فريقه متعادلا بهدف في كل شبكة ليرفع رصيده من الأهداف في الدوري إلى خمسة أهداف كاملة .