براهيمي يواصل التسجيل والتألق (فيديو)
رياضة
8 يناير 2018 () -
يواصل الدولي الجزائري ياسين براهيمي تألقه من جولة لأخرى مع ناديه بورتو البرتغالي مساهما في وضعه ضمن صدارة الدوري المحلي .
وفاز نادي بورتو على ميدانه بملعب الدراغاو على ضيفه غيماريش بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين ليتصدر الدوري البرتغالي برصيد 45 نقطة و بفارق نقطتين فقط عن الملاحق المباشر سبورتينغ لشبونة .
و سجل براهيمي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 62 عندما كان فريقه متعادلا بهدف في كل شبكة ليرفع رصيده من الأهداف في الدوري إلى خمسة أهداف كاملة .