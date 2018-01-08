قالت صحيفة "الدايلي ستار" البريطانية صبيحة اليوم حسب مصادرها أن مدرب نادي ليفربول يورغن كلوب طالب إدارة نادي "الريدز" بالتعاقد مع الدولي الجزائري رياض محرز لخلافة كوتينيو المتنقل الى البارصا .

و حسب المدافع السابق لنادي ليفربول ستيف نيكول فان محرز يبقى الخيار المفضل للمدرب الالماني مقارنة ببعض الأسماء الأخرى المقترحة على ادارة الريدز لخلافة كوتينيو حيث قال ذات اللاعب في تصريح لموقع "اي اس بي ان" : " محرز لاعب جيد أظهر مستوى رائع خلال المواسم الثلاثة الأخيرة في ليستر لكنه لا يرقى الى مستوى كوتينيو بالطبع "

و أضاف " في حال تعاقد محرز مع الريدز أرى أنه سيقدم الإضافة للنادي".