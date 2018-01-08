وصف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القمر الصناعي الجديد "ألكوم سات 1" بأنه إنجاز يفتخر به الشعب الجزائري.

وأكد الرئيس في رسالة تلاها نيابة عنه الأمين العام لرئاسة الجمهورية حبة العقبي خلال الحفل المخصص لعرض برنامج الوكالة الفضائية الجزائرية ، أن الهدف من هذا الاستثمار هو الدخول في طور إنتاج المعرفة.

في ذات السياق، قال الوزير الأول أحمد أويحيى في كلمة ألقاها بذات المناسبة " إن "ألكوم سات 1" من شأنه "أن يمكن البلاد من التوفر على شبكة وطنية للإرسال والاتصال أكثر قوة، وأكثر نجاعة وأكثر تأمينا، بما في ذلك أمام مخاطر الكوارث الطبيعية".

وأردف "إن إطلاق القمر الاصطناعي "ألكوم سات 1" هو ثمرة التعاون الجزائري ـ الصيني في إطار اتفاق الشراكة الإستراتيجية التي وقعها رئيسا دولتي البلدين" معربا عن "شكر الحكومة للصين الصديقة على هذا الـمثال من التعاون الـمثمر والناجح".

وانطلقت، اليوم الإثنين، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة أشغال الحفل المخصص لعرض برنامج الوكالة الفضائية الجزائرية والذي توج بإطلاق القمر الاصطناعي الجزائري للاتصالات "ألكوم سات1" ونجاح تنصيبه على مداره، وهذا بحضور الوزير الأول أحمد أويحيى، وأعضاء من الحكومة.