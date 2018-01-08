أكد وزير التجارة محمد بن مرادي لدى استضافته ،اليوم الإثنين، بفوروم الإذاعة على أن التحقيقات في زيادة الأسعار التي مست معظم المواد الاستهلاكية قد شرعت فيها منذ بداية العام الجاري.

و شدد على أن مصالح الرقابة ستقوم بدورها وتطلع الوزارة دوريا عن وضعية السوق والمحلات التجارية لفرض القانون، لأن بعض المنتجين و الموزعين استغلوا الفرصة في زيادة أسعار الوقود، وحجة انخفاض قيمة الدينار لفرض زيادات عشوائية.

و قال بن مرادي أن قانون المالية 2018 الهدف منه حماية الإنتاج الوطني و أقر ضريبة استهلاك على المنتجات المستوردة، و رفع الرسوم الجمركية حوالي 60 % على 129 منتوجا أجنبيا.

و في هذا المنوال كشف وزير التجارة عن استحداث جهاز يتكفل بمتابعة مسار حليب الأكياس، بعد الندرة التي شهدتها الأسواق من هذه المادة المدعمة، مشيرا أن الديوان الوطني للحليب يوفر بودرة الحليب لـ 100 ملبنة على المستوى الوطني و 90 منها يملكها خواص، غير أن الواقع أثبت أن حليب الأكياس يحول إلى المقاهي وبعض مصانع المكملات الغذائية على حساب العائلات.