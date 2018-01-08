وصفت صحيفة "ذا صان" البريطانية مستندة بالأرقام و الإحصائيات قيمة الدولي الجزائري رياض محرز مقارنة بنظيره البرازيلي كوتينيو بالأغلى و الأفضل و أن صانع ألعاب نادي الذئاب تفوق القيمة المتداولة مؤخرا في وسائل الإعلام و المقدرة بـ 50 مليون أورو.

و استندت ذات الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني للإنجازات التي حققها محرز الذي لعب 162 مباراة منذ التحاقه بنادي ليستر سنة 2014 و سجل 43 هدفا في حين أن كوتينيو الذي التحق في 2013 بليفربول لعب 201 مباراة و سجل 54 هدفا أي فارق 11 هدفا فقط بينه و بين محرز ، كما أن الدولي الجزائري يتفوق على نظيره البرازيلي من حيث الألقاب باعتبار أن محرز حائز على لقب أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي و متوج بدوري البريمرليغ بالإضافة إلى لقب أحسن لاعب إفريقي، في حين أن كوتينيو لا يملك في رصيده أي لقب من هذه الألقاب .

و يتفوق محرز على كوتينيو منذ موسم 2015 حيث سجل الجزائري 30 هدفا وقدم 21 تمريرة حاسمة مقابل 28 هدفا و18 حاسمة للساحر البرازيلي الصغير.

فإحصائيات "ذا صان" جاءت تزامنا مع رغبة عديد الأندية الأوربية الكبيرة في التعاقد مع محرز على غرار ليفربول ، أرسنال و مانشيستر سيتي.