تداول نشطاء سعوديون وكويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي وفاة المنشد الديني الكويتي الشاب، مشاري العرادة، عن عمر 35 عامًا في حادث سير بالسعودية، الأحد.

وأكدت المصادر أنه جارٍ نقل الجثمان إلى الكويت، حيث سيتم تحديد موعد الدفن والتشييع في وقت لاحق بينما تنادى النشطاء للدعاء له، والثناء على أخلاقه وسلوكه وأعماله الخيرية.

من جهته، غرد الفنان الكويتي حمود خضر: "بداياتي الفنية كانت معه بأنشودة "أمي فلسطين"، سنة 2000. تعلمت منه حسن اختيار الكلمات، والحرص على الرسالة والقيمة، واستخدام الفن لنشر الخير والكلمة الطيبة. طبت حيًا وميتًا".

فيما كتب الدكتور حسن الحسيني: "احببناك يوم أن وعظتنا بالموت وذكرتنا بلقاء الله، وها هو اليوم زارك الموت ليكون التراب فراشك".

وكتب الشيخ نبيل العوضي: "صاحب الصوت الذي كان يذكرنا بما بعد هذه الحياة الدنيا غادرنا إلى رب رحيم". ونشر مغردون العديد من أناشيده عبر تويتر، وعرف عنه سعيه إلى تحقيق رسائل متنوعة تتمازج فيها القيمة الهادفة والأسلوب الراقي في توصيلها، كما يسعى إلى انتشار العمل الإسلامي والدعوة إلى الإسلام وسماحته، من خلال الفن والأدب اللذين لهما الدور الأكبر في التأثير، وعمل على نشر رسالته بالحكمة والموعظة الحسنة، ويحثنا على أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، مستخدمين بذلك الوسائل التي ترغب عامة الناس في دينهم ودنياهم .

وفي حوار "العربية.نت" مع المنشد الدكتور فهد مطر: قال: "الحمد لله أولا وأخيرا، ولقد فقدت الساحة الإنشادية خيرة منشديها الذي عرف عنه الاعتدال والوسطية والبعد عن التعصب، فقد كان صاحب رسالة إسلامية وحمل هم الأمة الإسلامية، وذلك رأيناه في أناشيده التي وحدت قلوب المسلمين".

وأشار إلى أنه قد جمعه به موقف اتصال كان يظن خلاله أنه يتصل بالمنشد مشاري العفاسي ويثني عليه ولم يكن رد مشاري العرادي إلا الشكر والثناء، وبعد نهاية المكالمة أوضح لي هويته واختتم قوله إنه قدوة ونموذج مشرف للمنشدين الذين يحملون مبادئ ورسائل صادقة ومخلصة لمجتمعاتهم.

يذكر أن مشاري ناصر سعد سعود العرادة هو منشد وإعلامي كويتي من مواليد دولة الكويت 17 ـ 8 ـ 1982 منطقة اليرموك، محافظة العاصمة، درس فيها رياض الأطفال والابتدائية والمتوسطة، ودرس الثانوية في مدرسة الأصمعي بمنطقة قرطبة، وتخرج من جامعة الكويت كلية الآداب قسم الفلسفة والتخصص المساند من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، كما درس في جامعة الشارقة انتداباً لمدة سنة واحدة، بعد ذلك عمل في وزارة التربية والتعليم في دولة الكويت، ثم انتقل إلى العمل في القطاع الخاص ثم العمل الإعلامي في المجال الخيري والتطوعي لعدة جهات ومؤسسات أهلية وحكومية، آخرها الأمانة العامة للأوقاف - دولة الكويت.