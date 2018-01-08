يقترن ذكر الأسلحة الهجومية بأسلحة الكلاشينكوف الروسية، لكنها ليست الوحيدة التي تنتجها الصناعات العسكرية الروسية، وفق تقرير لسبوتنيك الروسية

وتنتج روسيا رشاش "بيزون" الذي ظهر في تسعينيات القرن الماضي، وتم تصميمه بناء على نسخة الكلاشينكوف "إيه كيه إس — 74 يو"، وفقا لموقع "ميلتري تايمز"الأمريكي.

ولفت الموقع إلى أن 60 بالمئة من مكونات الرشاش "بيزون" تعتمد على مكونات الكلاشينكوف، وهو ما جعل تكلفة إنتاجه أقل، لكن إنتاجه كان محدودا.

ويستخدم الرشاش "بيزون" طلقات عيار (9*18مم) ويصل وزنه بدون طلقات إلى 2.1 كغم، وطوله 66 سم ويمكن أن يصبح 42.5 سم في حالة طيه.

ووفقا للموقع فإن طول الماسورة (السبطانة) 195 مم، وسرعة الطلقات عند فوهة الرشاش 320 مترا/ الثانية.

ومعدل إطلاق النار النظري 700 طلقة في الدقيقة، بينما يصل المعدل العملي للإطلاق إلى 200 طلقة.

وسعة مخزن الرشاش 64 طلقة، بينما يصل مدى الإطلاق المؤثر إلى أكثر من 100 مترا.