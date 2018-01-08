"حصادة الرؤوس" عربة قتالية لمكافحة قوات العدو البشرية وحماية الدبابات والقوات الصديقة مركّبة على هيكل دبابات "تي-72" و"تي-90" وتتمتع بحماية ذاتية عالية ومزودة بقدرات نارية كبيرة.

وتقدر "حصادة الرؤوس" الملقبة أيضا بـ"تيرمينيتور"، ولا مثيل لها في العالم على التعامل بفعالية مع الدبابات والمدرعات وغيرها من عربات العدو المفترض، وتدمير نقاطه النارية وقواته البشرية التي تستخدم مدافع الهاون والأسلحة المضادة للدبابات.

وكشفت روسيا أن الجزائر التي اشترت 300 عربة من "حصادة الرؤوس"، هي الوحيدة التي تمتلكها من بين الدول العربية.

"حصادة الرؤوس"، تزن 44 طنا، ومزودة بأربعة مدافع رشاشة من عيار 30 و 7.62 ملم، وبأربع منصات لإطلاق الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، إضافة إلى قاذفي قنابل أوتوماتيكيين.