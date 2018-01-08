أوقف أفراد أمن ولاية الجزائر شخصين متورطين في قضيتين منفصلتين متعلقتين بالحيازة والمتاجرة وترويج المخدرات من نوع القنب الهندي والأقراص المهلوسة، ضبط بحوزتهما 440 غرام من القنب الهندي و206 قرص مهلوس، وأسلحة محظورة ومبلغ مالي قدره 56 ألف دينار.

القضية الأولى عالجتها مصالح أمن المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس، من خلال معلومة أمنية، مفادها قيام أحد المشتبه فيهم بالمتاجرة و الترويج في المخدرات بكل أنواعها على مستوى الحي الذي يقيم فيه، وبموجب إذن بتفتيش منزل المشتبه فيه، ضبط بغرفة نومه على أربعة صفائح من القنب الهندي وزنها (380) غرام وأسلحة بيضاء، هاتف نقال ومبلغ مالي قدره ألف دينار، تم توقيف المشتبه فيه وتحويله إلى مقر الأمن حيث صرح أن ما وجد في غرفته من مخدرات وغيرها، اشتراها من احد معارفه من ولاية داخلية مقابل مبلغ مالي قدره 25 ألف دينار للصفيحة الواحدة، حيث قام بعد ذلك بتقطيعها، وان الأسلحة البيضاء هي ملكه يحوزها لأن لديه مشاكل شخصية مع عدة غرباء في الحي، كما اعترف أنّه يمتهن ترويج المخدرات و المتاجرة فيها منذ سنة.

أما القضية الثانية عالجتها نفس المصالح، من خلال معلومة أمنية، مفادها قيام أحد المشتبه فيهم بالمتاجرة و الترويج في المخدرات بكل أنواعها على مستوى الحي الذي يقيم فيه، كما انه يحوز على كمية منها في منزله، بموجب إذن بتفتيش منزل المشتبه فيه، ضبط بغرفة نومه على كيس بلاستيكي أسود به كمية معتبرة من المخدرات وزنها ستون غرام إضافة إلى (206) قرص مهلوس وقارورتين بها سائل مخدّر، مبلغ مالي قدره 55 ألف دينار، لعبة نارية من الحجم الكبير، هاتف نقال، وخمسة أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأحجام وكلب شرس بساحة البيت.

كما تم توقيف المشتبه فيه وهو يحاول التخلص من المخدرات، حيث اعترف انه اشترى المخدرات من شخص يجهل هويته كان يدين له بملغ مالي، وان الأقراص المهلوسة هي لاستعماله الشخصي وليس للمتاجرة فيها، باعتباره يعاني من اضطرابات نفسية كما اعترف أنه يروج للمخدرات ويتاجر فيها بالحي، وذلك منذ سنة.