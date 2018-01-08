أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، اليوم الإثنين، أن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد حدد أيام 26 و27 و28 مارس المقبل.

و قال رئيس اللجنة ، لاشين ابراهيم، في مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة، "إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري داخل البلاد على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 مارس المقبل بينما ستجري في الخارج في أيام 16 و 17 و 18 مارس القادم".

و أوضح أنه في حال إجراء جولة إعادة، ستعقد في الداخل من 24 إلى 26 أفريل المقبل و في الخارج من 19 إلى 21 من الشهر ذاته، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة "ستجرى تحت إشراف قضائي كامل".

و تعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، رابع انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ هذا البلد، وثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 جانفي.