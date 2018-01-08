تشهد مدينة ساقية سيدي يوسف بولاية الكاف غرب تونس، احتجاجات إجتماعية نظمها عدد من العاطلين عن العمل للمطالبة بالتشغيل وتحقيق التنمية المحلية، حيث رفض المعتصمون بعض الحلول العاجلة التي تقدمت بها السلطات المحلية، حسبما أوردته وكالة الأنباء التونسية (وأت) اليوم الإثنين.

وذكرت الوكالة أن الاحتجاجات متواصلة منذ أسبوع بمدينة ساقية سيدي يوسف بولاية الكاف التونسية حيث رفض المعتصمون بعض الحلول العاجلة التي تقدمت بها السلطات الجهوية خلال الزيارة التي قام بها والي الجهة، منوّر الورتاني، إلى المدينة قصد إيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها المنطقة و أبرزها التنمية والتشغيل.

وأضاف المصدر أن المحتجين قطعوا الطريق الغربي على مستوى مداخل مدينة ساقية سيدي يوسف في حركة تصعيدية قاموا بها للمطالبة بإيجاد حلول جذرية لمعضلة البطالة وتحقيق التنمية الشاملة ومعالجة التسيير الإداري بإدارة المعتمدية.

كما شهدت مدينة الكاف حركة احتجاجية، اليوم أمام مقر الولاية، قام بها بعض العاطلين عن العمل للمطالبة بالتشغيل.

يشار إلى أن الحلول التي تقدمت بها السلطات الجهوية تتمثل في تكوين لجنة تعنى بتقديم المساعدات لصغار الفلاحين وعقد جلسة مع مختلف الإدارات الجهوية للنظر في إمكانية بعث موارد رزق في الجهة، إلى جانب النظر في المشاريع ذات الصبغة الوطنية وعرضها على الحكومة لبرمجتها في الجهة، فضلا عن الإعلان عن عقد جلسة خاصة بمقر الولاية خلال الأسبوع الجاري بحضور كل مكونات المجتمع المدني للنظر في انشغالات الجهة، حسب المصدر.

يذكر أن منطقة ساقية سيدي يوسف شهدت، خلال الأسبوع المنقضي، حالة احتقان نتيجة إقدام أحد شبان الجهة على الانتحار، وقد قام بعض نشطاء المجتمع المدني بغلق الطريق الرابطة بين الكاف والساقية.