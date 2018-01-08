تشهد مدينة ساقية سيدي يوسف بولاية الكاف غرب تونس, احتجاجات إجتماعية نظمها عدد من العاطلين عن العمل للمطالبة بالتشغيل و تحقيق التنمية المحلية, حيث رفض المعتصمون بعض الحلول العاجلة التي تقدمت بها السلطات المحلية, حسبما أوردته وكالة الانباء التونسية (وأت) اليوم الاثنين.

وذكرت الوكالة أن الاحتجاجات متواصلة منذ اسبوع بمدينة ساقية سيدي يوسف بولاية الكاف التونسية حيث رفض المعتصمون بعض الحلول العاجلة التي تقدمت بها السلطات الجهوية خلال الزيارة التي قام بها والي الجهة, منوّر الورتاني, إلى المدينة قصد إيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها المنطقة و ابرزها التنمية والتشغيل.

وأضاف المصدر أن المحتجين قطعوا الطريق الغربي على مستوى مداخل مدينة ساقية سيدي يوسف في حركة تصعيدية قاموا بها للمطالبة بإيجاد حلول جذرية لمعضلة البطالة وتحقيق التنمية الشاملة ومعالجة التسيير الإداري بإدارة المعتمدية.

كما شهدت مدينة الكاف حركة احتجاجية, اليوم أمام مقر الولاية, قام بها بعض العاطلين عن العمل للمطالبة بالتشغيل.

يشار الى أن الحلول التي تقدمت بها السلطات الجهوية تتمثل في تكوين لجنة تعنى بتقديم المساعدات لصغار الفلاحين و عقد جلسة مع مختلف الادارات الجهوية للنظر في امكانية بعث موارد رزق في الجهة, الى جانب النظر في المشاريع ذات الصبغة

الوطنية وعرضها على الحكومة لبرمجتها في الجهة, فضلا عن الاعلان عن عقد جلسة خاصة بمقر الولاية خلال الاسبوع الجاري بحضور كل مكونات المجتمع المدني للنظر في انشغالات الجهة, حسب المصدر.

يذكر أن منطقة ساقية سيدي يوسف شهدت, خلال الاسبوع المنقضي, حالة احتقان نتيجة إقدام أحد شبان الجهة على الانتحار, وقد قام بعض نشطاء المجتمع المدني بغلق الطريق الرابطة بين الكاف والساقية.