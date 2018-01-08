تباحث اللواء عبد الغني هامل رئيس آلية الأفريبول مع موسى فاكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، مساء اليوم، على هامش مشاركته في أشغال الاجتماع العادي الـ13 لرؤساء أركان الدفاع الأفارقة ومسؤولي السلامة والأمن، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا .

وتناول الطرفان سبل ترقية التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون الإفريقية لمواجهة التحديات والتهديدات الأمنية التي تعرفها القارة الإفريقية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال ذات الاجتماع.

وذكر بيان صحفي للمديرية العامة للأمن الوطني أن اللواء عبد الغني هامل أكد بأن " آلية الأفريبول منذ تفعيلها أخذت على عاتقها و ضع أسس لتعزيز التعاون الأمني الإفريقي من خلال تسطير برنامج عمل لمواجهة المخاطر التي تهدد أمن الدول الإفريقية ، على غرار انتشار الأسلحة، الجرائم السبرانية، عودة الإرهابيين الأجانب و كل أشكال الجريمة المنظمة التي من شأنها المساس بأمن و سلامة المجتمعات ".

كما بين أن الأفريبول يسعى من خلال التعاون الوثيق بين الأجهزة الشرطية الإفريقية إلى رفع مستوى جاهزيتها عبر إطلاق برامج لبناء القدرات في مجالات التكوين ، تبادل الخبرات والمعلومات و التجارب، بما يخدم الأمن و السلم الإفريقي و تعزيز التعاون مع المنظمات الأمنية الجهوية و الدولية لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان.

من جهته، ثمن رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي موسى فاكي محمد المساعي والجهود التي بذلتها الأفريبول في سبيل تعزيز العمل الإفريقي المشترك لمواجهة التحديات الأمنية للقارة في ظل رئاسة الجزائر لهذا الصرح الأمني الإفريقي الهام ، مبديا التزام الإتحاد الإفريقي بتقديم الدعم الكامل و مرافقة الأفريبول لتجسيد الأهداف المقررة و إبراز دورها في المنظومة الأمنية على الساحة الدولية.