أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم الإثنين ببرج باجي مختار20 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة، كانوا بصدد التنقيب غير الشرعي عن الذهب، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و أوضح ذات المصدر أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 8 جانفي 2018، بالقطاع العملياتي برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة،عشرين (20) شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة، بصدد التنقيب غير الشرعي عن الذهب، بحوزتهم25 مولدا كهربائيا و12 مطرقة ضاغطة".

و تأتي هذه العملية في إطار "المجهودات المتواصلة لوحدات الجيش الوطني الشعبي في حماية الحدود وإحباط أي محاولة اختراق ونهب ثروات الوطن".