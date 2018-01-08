توقيف 20 رعية افريقية ببرج باجي مختار

أخبار الوطن
8 يناير 2018 () - الخبر أونلاين/واج
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أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, اليوم الاثنين  ببرج باجي مختار20 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة, كانوا بصدد التنقيب غير  الشرعي عن الذهب, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و أوضح ذات المصدر أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم 8 جانفي 2018, بالقطاع العملياتي برج باجي  مختار بالناحية العسكرية السادسة,عشرين (20) شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة, 

بصدد التنقيب غير الشرعي عن الذهب, بحوزتهم25 مولدا كهربائيا و12 مطرقة  ضاغطة".

و تأتي هذه العملية في إطار "المجهودات المتواصلة لوحدات الجيش الوطني الشعبي  في حماية الحدود وإحباط أي محاولة اختراق ونهب ثروات الوطن".

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