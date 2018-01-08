حذرت اليوم مصالح مديرية الصحة والسكان لولاية جيجل المواطنين من شرب مياه ثلاثة ينابيع تتواجد بمنطقة تاكسنة الجبلية، وذلك بعد أن أثبتت التحاليل الأولية عدم صلاحيتها. جاء ذلك في أعقاب تسجيل حالات للإصابة بالأمراض المتنقلة عن طريق المياه في أوساط بعض المواطنين الذين يتزودون بالمياه عن طريق الصهاريج، حيث وجهت ذات المصالح مراسلة إلى بعض البلديات أشارت من خلالها بأن مياه منبعين متواجدين بضواحي مركز البلدية وآخر بمنطقة الغريانة غير صالحة للشرب.