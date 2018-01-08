أكد رئيس اللجنة الأولمبية و الرياضية الجزائرية مصطفى بيراف اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة أنه لن يتم عقد جمعية استثنائية التي طالب بها العديد من رؤساء الاتحاديات الرياضية الجزائرية الذين عبروا عن استيائهم للظروف التي جرت فيها الجمعية العامة الانتخابية التي أعادت انتخاب بيراف لعهدة أولمبية جديدة (2017-2020).

وقال بيراف على هامش أشغال اليوم البرلماني الذي نظمته لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بمقر المجلس الشعبي الوطني: ''القانون لا يسمح لي بعقد جمعية عامة استثنائية فهو ينص على وجوب تواجد ثلثي أعضاء الجمعية العامة وكذا سبب هام أو مصيري يخص الرياضة الجزائرية كما أنه كل من أمضى على أي شيء يتم التحقيق معه من طرف لجنة تابعة للجنة الأولمبية. و ليكن في علم الجميع أنني لم أستلم أي طلب رسمي بعقد جمعية عامة استثنائية حيث أعلمني فقط الأمين العام أنه تلقى رسالة ولكن ليس هو المعني بهذه الأمور''.

وجاءت هذه التصريحات بعد البيان الذي أصدره اليوم الإثنين بعض أعضاء الجمعية العامة للجنة الأولمبية الممثلين في رؤساء الاتحاديات الرياضية وأعضاء المكتب التنفيذي المستقلين والذين سيعقدون يوم غد الثلاثاء مؤتمرا صحفيا بمركز الصحافة بالمركب الرياضي محمد بوضياف.

''أبواب اللجنة الأولمبية دائمة مفتوحة للاتحاديات الرياضية من أجل التحاور.

سأطالب للمرة الثالثة بحوار دون عقد جمعية استثنائية وسيتم ذلك بحضور الصحافة وسنتكلم بصراحة عما قدمته اللجنة الأولمبية وما قدمته الأطراف الاخرى''.

وعلى صعيد آخر، تحدث بيراف عن الاجتماع الذى عقد نهاية الأسبوع الفارط بالقاهرة (مصر) للحديث عن الألعاب الإفريقية للشباب المزمع تنظيمها بالجزائر في شهر يونيو 2018 بمشاركة اللجنة الأولمبية الجزائرية، وزارة الشباب والرياضة الجزائرية، المدير العام للجنة تنظيم الألعاب الإفريقية، رئيس اتحاد الكونفدراليات الرياضية الإفريقية وجمعية اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية.

''لقد تم تقييم الوضعية الحالية خلال هذا الاجتماع الذي جرى في ظروف جد حسنة وتم الاتفاق على تنظيم اجتماع رؤساء البعثات أيام 28 و29 و 30 يناير . أعتقد أن الألعاب ستجرى في ظروف جيدة لأن الدولة الجزائرية أعطت الأولية لهذا الموعد القاري المؤهل للألعاب الأولمبية للشباب 2018 المقررة ببويونس إيرس الأرجنتينية في نهاية السنة ''.

كما دعا رئيس اللجنة الأولمبية الاتحاديات الرياضية إلي مباشرة العمل من أجل تحقيق نتائج إيجابية خلال الألعاب الإفريقية وتمثيل الجزائر أحسن تمثيل.