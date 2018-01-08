شهدت مصلحة الاستعجالات بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا، اليوم، حالة من الهلع بعد أن توفي عون أمن يشتغل بالمستشفى متأثرا بفيروس إنفوانزا الموسمية المعقدة " H1N1"، وهي حالة الوفاة الثانية المسجلة داخل المستشفى في ظرف يومين، حسب ما أكده لـ"الخبر" مصدر طبي.

وكشف نفس المصدر أن مصلحة الاستعجالات سجلت اليوم حالتي إصابة بالإنفلوانزا الموسمية المعقدة، الأول شاب في العقد الثالث من العمر يشتغل كعون أمن بالمستشفى، أما الثاني فهو الآخر يشتغل كعون أمن بمصلحة جراحة الفك والوجه، توفي أمس.

تسجيل 4 وفيات بالفيروس في ظرف أسبوعين

وتابع نفس المصدر: " فشلت جميع الجهود التي بذلها الأطباء من أجل إنقاذ الضحية، وقاموا بإنشاء ثقب في حلق الضحية الذي منعه الفيروس من التنفس، إلا أن الأخير فاضت روحه إلى بارئها، ليتم نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بنفس المستشفى". وتم تسجيل لحد الساعة 4 حالات وفاة خلال أسبوعين، الأولى بمستشفى "نفيسة حمودي" ( بارني) بالجزائر العاصمة، ويتعلق الأمر بسيدة حامل تبلغ من العمر 27 سنة، أما الثانية فتم تسجيلها، أمس، بولاية تيبازة، لتضاف إليهما الحالتين الجديدتين المسجلتين بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا.

وقد احدث خبر انتشار الانفلونزا الموسمية المعقدة طوارئ بالجزائر منذ أسبوعين، حيث جندت وزارة الصحة مستشفياتها تحسبا لاستقبال اية حالة خطيرة، وأطلقت حملة تلقيح ضد الفيروس.