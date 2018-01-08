إضراب "الكنابيست" بتيزي وزو متواصل

أخبار الوطن
8 يناير 2018 () - علي رايح
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لم يلقى إقتراح مدير التربية لولاية تيزي وزو المقدم ، أمس ،  لأعضاء المجلس النقابي "الكنابيست" المتمثل في تحويل رئيس مصلحة الموظفين إلى مصلحة أخرى بالمديرية و إحالة رئيس مصلحة المنازعات على التقاعد شهر فيفري  المقبل لإستئناف العمل .

 رد أعضاء المجلس النقابي "لكنابيست" تيزي وزو الذين كانوا  في دورة مفتوحة طالبوا برحيل رئيسي المصلحتين رافضين حتى تحويل رئيس مصلحة  إلى مصلحة أخرى بالمديرية معتبرين ذلك  شرط استئنافهم العمل حتى و أن بعضهم  إقترح العودة إلى القاعدة لمناقشة إقتراح مدير التربية. هكذا إذن يتواصل إضراب نقابة "الكنابيست" الذي سيدخل نهار اليوم الثلاثاء يومه ال53 وسط حيرة و قلق التلاميذ و الأولياء المتخوفين من سنة بيضاء و من المستقبل الدراسي للتلاميذ.

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كنابيست

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