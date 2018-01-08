لم يلقى إقتراح مدير التربية لولاية تيزي وزو المقدم ، أمس ، لأعضاء المجلس النقابي "الكنابيست" المتمثل في تحويل رئيس مصلحة الموظفين إلى مصلحة أخرى بالمديرية و إحالة رئيس مصلحة المنازعات على التقاعد شهر فيفري المقبل لإستئناف العمل .

رد أعضاء المجلس النقابي "لكنابيست" تيزي وزو الذين كانوا في دورة مفتوحة طالبوا برحيل رئيسي المصلحتين رافضين حتى تحويل رئيس مصلحة إلى مصلحة أخرى بالمديرية معتبرين ذلك شرط استئنافهم العمل حتى و أن بعضهم إقترح العودة إلى القاعدة لمناقشة إقتراح مدير التربية. هكذا إذن يتواصل إضراب نقابة "الكنابيست" الذي سيدخل نهار اليوم الثلاثاء يومه ال53 وسط حيرة و قلق التلاميذ و الأولياء المتخوفين من سنة بيضاء و من المستقبل الدراسي للتلاميذ.