عقد الوزير الأول احمد أويحيى اليوم الاثنين اجتماعا وزاريا مشتركا خصص لتفعيل تدريس اللغة الأمازيغية و إعداد مشروع القانون العضوي المتضمن إنشاء أكاديمية جزائرية للغة الأمازيغية, حسبما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.

و أضاف ذات المصدر انه "طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 27 ديسمبر الفارط, عقد الوزير الأول السيد احمد أويحيى اليوم مجلسا وزاريا مشتركا خصص لتفعيل تدريس اللغة الأمازيغية و إعداد مشروع القانون العضوي المتضمن إنشاء أكاديمية جزائرية للغة الأمازيغية".

كما أوضح البيان أن هذا المجلس الوزاري المشترك "أفضى الى سلسلة من الإجراءات سيما تخصيص مناصب مالية إضافية من أجل تعزيز تدريس الأمازيغية في قطاع التربية الوطنية و توسيع التكوين و البحث باللغة الأمازيغية على مستوى الجامعات".

و أضاف البيان انه "سيتم تنصيب فوج عمل وزاري لدى مصالح الوزير الأول من أجل إعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن إنشاء أكاديمية اللغة الأمازيغية" مضيفا إن هذا النص "سيتبع المسار الاعتيادي على مستوى الحكومة ثم مجلس الوزراء قبل ان يعرض على البرلمان خلال السداسي الأول من سنة 2018".