تم حجز جميع المواعيد المحددة لشهر ابريل 2018 والمقدرة بـ 1500 موعد بالنسبة لتأشيرات شينغن, خلال يوم واحد أمس الأحد أي فور فتح إجراء الحصول على مواعيد عبر موقع "في أف أس غلوبال" (VFS Global), حسبما جاء اليوم الاثنين في بيان صحفي لسفارة فرنسا بالجزائر التي أكدت أن مواعيد جديدة خاصة بشهر افريل سيتم فتحها عبر موقع "في أف أس غلوبال" (VFS Global) خلال شهر مارس المقبل.

وذكر البيان انه "قصد التأكد من السير الحسن للإجراء الجديد للحصول على مواعيد مع الدفع المسبق للتكاليف عبر موقع "في أف أس غلوبال", قامت القنصلية العامة لفرنسا بالجزائر العاصمة, يوم 7 يناير 2018, بفتح 1500 موعد لشهر افريل المقبل و تم حجزها بالكامل".

و أوضح ذات المصدر أن "هذه المواعيد يجب تأكيدها على الاكثر يوم 10 جانفي 2018 من خلال دفع تكاليف الخدمة (3600 دج) لدى إحدى الوكالات المرخصة لبنك القرض الشعبي الجزائري, بحيث يمكن إيجاد القائمة على موقع "في أف أس غلوبال".

وأشارت سفارة فرنسا الى أن "في أف أس غلوبال" ستفتح مواعيدا جديدة خاصة بشهر ابريل خلال شهر مارس المقبل و بالنسبة للأشهر المقبلة سيبقى الإجراء الحالي ساري مع "تي أل أس كونتاكت" (TSL Contact), الشريك الحالي.

ومن جهة أخرى, أضاف بيان سفارة فرنسا أن "القنصلية العامة لفرنسا بالجزائر العاصمة قد طلبت من "تي أل أس كونتاكت", فتح ألاف المواعيد بالنسبة لشهري يناير و فبراير ثم لشهر مارس 2018".

و يجدر التذكير أن سفارة فرنسا بالجزائر العاصمة قامت بتغيير الشركة المانحة لمواعيد إيداع ملفات طلب التأشيرات و ذلك ابتداء من 9 افريل المقبل.