تدخلت أمسية الإثنين وحدة الحماية المدنية لبلدية الهاشمية من أجل حادث مرور خطير وقع بالطريق الوطني رقم 118على مستوى الثكنة العسكرية في حدود الساعة الثامنة ليلا، الحادث تمثل في اصطدام بين شاحنة وسيارة سياحية، خلف قتيلين ، أحدهما توفي في عين المكان و الثاني بعد وصوله للمستشفى تتراوح أعمارهما بين (40 و 56 سنة) كما تم إسعاف آخر في عين المكان وتم نقل الضحايا على جناح السرعة إلى مستشفى الإخوة يحياوي بسور الغزلان كما تم نقل جثة الضحية لذات المستشفى، هذا وفتحت مصالح الدرك تحقيقا حول أسباب الحادث.





