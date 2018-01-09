تعثر جديد سقط فيه ريال مدريد بعد تعادله مع مضيفه سلتا فيغو أمس في الدوري الإسباني لكرة القدم 2-2.



بهذه النتيجة بات برشلونة -الذي سحق ليفانتي بثلاثية- يتصدر بفارق 16 نقطة عن الملكي الذي فقد عمليا حظوظه في المحافظة على الليغا، وباتت أنظاره وجهوده منصبة على دوري الأبطال ومواجهته المنتظرة مع باريس سان جيرمان في ثمن نهائي المسابقة.



وعن هذا التراجع في المستوى، أكد مدرب الفريق زين الدين زيدان -في مؤتمر صحفي بعد المباراة- أن "علي إيجاد الحل لهذه المشكلة لأنها مسؤوليتي.. سنحاول العودة كما فعلنا في السابق.. نلعب أحيانا جيدا لمدة 90 دقيقة.. ولكن الأكيد أننا مؤخرا لم نقدم المستوى المطلوب.. هناك أشياء تحصل لم نعتد عليها في السابق خصوصا في استرجاع الكرة والمحافظة عليها وخسارتها سريعا.. لا يمكنني تفسير ما يحصل".



وتابع أن "الأمر الوحيد الذي يمكن عمله هو محاولة إيجاد الحل لهذه المعضلة واسترجاع مستوانا السابق، مباراة بعد مباراة".