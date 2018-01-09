اعتقلت المخابرات الأردنية الاثنين 17 شخصا مرتبطين بتنظيم "الدولة الإسلامية" ومتورطين بالتخطيط لتنفيذ عمليات "إرهابية" في المملكة خلال نوفمبر الماضي.



وأوضحت المخابرات الأردنية في بيان أنها "أحبطت بعد عمليات متابعة استخبارية حثيثة ودقيقة مخططا إرهابيا وتخريبيا كبيرا وبجهد استباقي خططت له خلية إرهابية مؤيدة لتنظيم ‘داعش‘ خلال شهر نوفمبر عام 2017".



وخططت هذه المجموعة "لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية وبشكل متزامن بهدف زعزعة الأمن الوطني وإثارة الفوضى والرعب لدى المواطنين".



بناء على ذلك، اعتقلت الأجهزة الأمنية 17 "عنصرا متورطا" لم تحدد جنسياتهم، بهذه العمليات وتم ضبط الأسلحة ومواد كان من المقرر استخدامها لتنفيذ هذا المخطط.





وبحسب البيان، فإن المخطط يشمل استهداف "مراكز أمنية وعسكرية، ومراكز تجارية، ومحطات إعلامية، ورجال دين معتدلين".



وأوضح البيان أن عناصر "الخلية" سعوا لتأمين المال لتنفيذ مخططهم من خلال التخطيط للسطو على بنوك وسرقة سيارات وبيعها.



وتم تحويل هؤلاء إلى المدعي العام الذي أسند لهم تهم "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، والتدخل للقيام بأعمال إرهابية"، بحسب بيان دائرة المخابرات.



كما أسند لهم تهم "بيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، وتقديم أموال للقيام بعمل إرهابي، وحيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية".