وأوضحت اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الاختصاص أن هذا الإجراء يأتي في إطار مساعي حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لخلق مجتمع أكثر أماناً واستمراراً لمحافظتها على دورها الريادي في هذا المجال وإيماناً بأهمية حماية أفراد المجتمع، وبما يحقق مقومات الحياة الآمنة للمجتمع ويجعل دولة الإمارات من أكثر البلدان طمأنينة على مستوى العالم.

ونوهت في ختام اجتماعها، بأن قرار مجلس الوزراء رقم (1 / 8) لسنة 2017 يقضي بأن تكون شهادة حسن السيرة والسلوك متطلباً رئيسياً للقادمين للدولة بغرض العمل، موضحة أن تطبيق القرار يقتصر عليهم دون أفراد أسرهم ممن يعولونهم، فيما لا تطلب هذه الشهادة من القادمين للزيارة أو السياحة.

وأكدت أن هذا الشرط اللائحي يأتي ضمن عملية التحديث والتطوير، التي تنتهجها الحكومة في سبيل تحقيق أعلى مستويات الأمان لمن يقيم على أرض الدولة في مجــتمع آمن ومطمئن وسعيد.