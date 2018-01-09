صعدت أسعار الخام الأمريكي مجددا إلى أعلى مستوياتها منذ 2015 يوم الثلاثاء مع مراهنة المضاربين على ارتفاع أسعار العقود الآجلة وسط تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك وتراجع أنشطة الحفر الأمريكية، لكن البعض حذر من أن موجة الصعود قد تفقد زخمها.

وبحلول الساعة 07:51 بتوقيت غرينتش، بلغ سعر خام الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 62.16 دولار للبرميل، بزيادة 43 سنتا أو 0.7 بالمائة عن التسوية السابقة. وفي وقت سابق لامس الخام ذروة مايو 2015 عند 62.56 دولار للبرميل.

وبلغ خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 68.11 دولار للبرميل بزيادة 33 سنتا أو 0.5 بالمائة عن سعر الإغلاق السابق. ولامس برنت الأسبوع الماضي أعلى مستوياته منذ مايو أيار 2015 عند 68.27 دولار للبرميل.

وقال متعاملون إن الأسعار مدعومة في الأساس بالمضاربات في عقود الخام والتي تراهن على تقلص الفجوة بين العرض والطلب في السوق عقب تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا والتي بدأت قبل عام وتستمر حتى نهاية 2018.