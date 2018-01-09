أكد الجيش السوري في بيان أذاعته وسائل الإعلام الرسمية إن إسرائيل هاجمت الأراضي السورية ثلاث مرات اليوم الثلاثاء بالطائرات وبإطلاق صاروخين أرض ـ أرض.

وجاء في البيان "قام طيران العدو الصهيوني... فجر اليوم بإطلاق عدة صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة القطيفة بريف دمشق وتصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأصابت إحدى الطائرات".

وأضاف البيان أن إسرائيل أطلقت فيما بعد صاروخين أرض ـ أرض "من الجولان المحتل تصدى لهما دفاعنا الجوي وأسقطهما".

وذكر أنه في وقت لاحق أطلقت الطائرات الإسرائيلية أربعة صواريخ ”من طبريا تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي ودمرت صاروخا وسقط الباقي قرب أحد المواقع العسكرية ما أدى إلى وقوع خسائر مادية".

وامتنعت متحدثة باسم الجيش الصهيوني التعقيب على البيان السوري. ورغم أن قائد سلاح الجو الصهيوني كشف في أغسطس أن طائراته هاجمت مواقع في سوريا حوالي 100 مرة فإن سياسة إسرائيل عموما تقوم على عدم نفي أو تأكيد مثل هذه العمليات.

وجددت القيادة العامة للجيش السوري في البيان "تحذيرها من التداعيات الخطيرة لهذه الأعمال العدوانية" التي قالت إنها تؤكد "من جديد دعم إسرائيل للمجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا".