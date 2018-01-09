كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، اليوم الثلاثاء، عن فتح 300 منصب عمل جديد مع الدخول المدرسي القادم ستخصص لتعليم اللغة الأمازيغية.



وأكدت بن غبريت خلال استضافتها في برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة أنه قد تمت الموافقة على تخصيص هذه المناصب المالية الإضافية خلال الاجتماع الوزاري المشترك الذي ترأسه الوزير الأول أحمد أويحيى أمس الإثنين.

وأوضحت الوزيرة فتح المناصب سيكون عبر عمليتين متزامنتين، الأولى تتمثل في توسيع عدد الولايات إلى 10 ولايات إضافية لتدريس اللغة الأمازيغية، أما الثانية فتتعلق بتقوية وتدعيم التعليم في الولايات الـ 38 التي تُدرس فيها.