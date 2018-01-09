صرح وزير التجارة محمد بن مرادي، اليوم الثلاثاء، في حوار للإذاعة الجزائرية إن الحكومة عازمة عن إقرار إجراءات جديدة تهدف إلي متابعة عملية إنتاج الحليب المدعم الذي شهد في الآونة الأخيرة تذبذبا في التزويد، رغم وفرة الغبرة المخصصة للحليب المدعم.

وتعهد الديوان الوطني للحليب بتوفير حليب الأكياس بسعره العادي الذي لا يتجاوز خمسة وعشرين دينارا.

وقال بن مرادي إن 90 بالمائة من الملبنات المنتجة للحليب المدعم هي ملبنات خاصة.

وكشف الوزير عن استحداث جهاز جديد يقوم بمتابعة مسار حليب الأكياس، بعد الندرة التي شهدتها الأسواق من هذه المادة المدعمة.

وسبق أن نفى المدير العام للديوان الوطني للحليب، فتحي مسار، وجود ندرة في الحليب المدعم، حيث وصف ما تداولته بعض وسائل الإعلام بالإشاعات المغرضة، مؤكدا استلام كل الملبنات الكميات اللازمة من غبرة الحليب.