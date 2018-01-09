حوادث المرور: بداية مأساوية في العام الجديد

مجتمع
9 يناير 2018 () - الخبر أونلاين
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سُجل 35  قتيلا  و 1089  إصابة  في  922 حادث مرور خلال الأسبوع الأول من سنة 2018  حسبما ورد ، هذا الثلاثاء، في الحصيلة الأسبوعية للمديرية العامة للحماية المدنية.

وسُجلت ، حسب ذات المصدر،  أثقل حصيلة بولاية البويرة ، حيث توفي  أربعة أشخاص وجرح 22 آخرين تم إسعافهم و تحويلهــم إلى المراكز الاستشفائية، وذلك  إثـر21 حادث مرور.

كما أجرت  وحدات الحماية المدنية 997 تدخلا لإخماد  629 حريقا منها منزلية وأخرى صناعية بالإضافة إلى حرائق مختلفـة.

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