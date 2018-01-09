حوادث المرور: بداية مأساوية في العام الجديد
مجتمع
9 يناير 2018 () - الخبر أونلاين
سُجل 35 قتيلا و 1089 إصابة في 922 حادث مرور خلال الأسبوع الأول من سنة 2018 حسبما ورد ، هذا الثلاثاء، في الحصيلة الأسبوعية للمديرية العامة للحماية المدنية.
وسُجلت ، حسب ذات المصدر، أثقل حصيلة بولاية البويرة ، حيث توفي أربعة أشخاص وجرح 22 آخرين تم إسعافهم و تحويلهــم إلى المراكز الاستشفائية، وذلك إثـر21 حادث مرور.
كما أجرت وحدات الحماية المدنية 997 تدخلا لإخماد 629 حريقا منها منزلية وأخرى صناعية بالإضافة إلى حرائق مختلفـة.