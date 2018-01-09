اكتست مرتفعات الحظيرة الوطنية لجبل عيسى لبلدية تيوت82 كلم جنوب النعامة ومناطق جبلية محيطة بقرية أولقاق بأقصى غرب بلدية صفيصيفة الحدودية ،صبيحة اليوم الثلاثاء ،حلة بيضاء بعد تساقط كميات خفيفة من الثلوج.

ومنذ ساعات الصباح الباكر سجلت مصالح الأرصاد الجوية بالولاية تساقطات متفرقة وبكميات قليلة للثلوج مع زخات مطرية مست المرتفعات الجبلية التي تتراوح بين

900 و 1000متر وهو الشأن بالنسبة لقمة جبل عيسى التي يقارب ارتفاعها 1800 متر والتي شهدت ثلوجا خفيفة يقل سمكها عن 2 سم فيما كان سمك الثلوج بجبل أولقاق بصفيصيفة أقل من 1سم وفقا لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية.

Пустыню Сахара второй год подряд засыпало снегом. Хотя это всего четвертый случай за последние 37 лет. Но радость местных длилась недолго – все растаяло за сутки pic.twitter.com/HCGeD9yXog — НТВ (@ntvru) 9 janvier 2018

وسجل بمختلف بلديات ولاية النعامة انخفاض محسوس في درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري و التي قدرت صبيحة اليوم الثلاثاء بدرجة مئوية لترتفع بعد الظهيرة إلى 6 درجات.

وأدخلت الثلوج الفرحة في نفوس الفلاحين ومربي الماشية بعد فترة الجفاف التي ميزت المنطقة مؤخرا.