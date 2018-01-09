أعلنت خدمات الطوارئ في جنوب إفريقيا ،اليوم الثلاثاء، أن نحو 200 شخص أصيبوا بجروح إثر انحراف قطار عن السكة في ضواحي مدينة جوهانسبورغ، بجنوب إفريقيا.

وأوضحت خدمات الطوارئ في بيان لها نقلته شبكة "إيه بي سي" الأمريكية ،"أنه لم يقتل أي شخص جراء الحادث الذي وقع في محطة قطارات بمدينة "جرميستن", مشيرة إلى أن عربة واحدة في القطار خرجت عن مسارها".

وأشارت الشبكة إلى أنه لم ترد أي تفاصيل بعد عن الحادث، فيما تقوم السلطات في جنوب إفريقيا حاليا بالتحقيق للوقوف على أسبابه وملابساته