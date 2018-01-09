أفادت مصادر قضائية،أمس الإثنين، أن رجل الأعمال الفرنسي ألكسندر الجوهري أوقف،الأحد، في لندن في إطار التحقيق بشأن احتمال وجود تمويل ليبي لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي الانتخابية عام 2007.

وقال أحد هذه المصادر إن الشرطة البريطانية اعتقلت الجوهري في مطار هيثرو استنادا إلى مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن قضاة التحقيق المالي في باريس، ما يؤكد المعلومات التي كان نشرها موقع مجلة "لوبس" الفرنسية على الأنترنت.

ويعتبر الوسيط المالي الجوهري، القريب من أوساط اليمين الفرنسي، والمقرب من ساركوزي، في قلب هذا التحقيق المفتوح في باريس منذ عام 2013 بشأن دفع أموال لصالح حملة ساركوزي بواسطة أشخاص كانوا مرتبطين بنظام القذافي.

وبالنسبة للتحقيق المتعلق بالجوهري، فإن القضاة يحاولون التأكد من صحة الاتهامات، التي أطلقها القذافي عام 2011 مع ابنه سيف الإسلام، وقالا فيها إن فريق ساركوزي "استفاد من أموال ليبية خلال حملته الانتخابية عام 2007".