كشف مسؤولان أمريكيان إن قمرا صناعيا للتجسس أطلق من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا مستخدمين صاروخ سبيس إكس، الأحد الماضي، لم يصل إلى مداره ويعتقد أنه تحطم.

وأوضح المسؤولان اللذان رفض الكشف عن هويتهما،اليوم الثلاثاء، أن القمر الصناعي، الذي صنعته شركة نورثروب غرومان، لم ينفصل عن المرحلة الثانية من الصاروخ فالكون 9، ويفترض أنه تحطم أو سقط في البحر ،حيث قال أحدهما أنه من المفترض أن يكون القمر قد "فقد." وهذا وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز" الفضائية.

وأضاف المسؤولان أنه تم فتح تحقيق في الواقعة، ولكن ليست هناك دلائل أولية على وجود شبهة تخريب أو أي تدخل أخر.