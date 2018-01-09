أعيد اكتشاف خمس مقابر جنائزية تعود إلى ما قبل التاريخ بمنطقة طفراوي الواقعة جنوب ولاية وهران، حسبما استفيد لدى ملحقة وهران للديوان الوطني للتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية .

ويبلغ طول هذه المقابر القديمة قرابة ثلاثة أمتار، وتغطيها أحجار وظلت غير معروفة، وهي شبيهة بتلك الموجودة جنوب البلاد، وفق ما ذكره ماسينيسا أورابح مسؤول مصلحة المعالم الأثرية بذات الملحقة.

ويعود الفضل في العثور على هذه المعالم إلى بعض سكان المنطقة والرعاة الذين اتصلوا بالملحقة المذكورة، حسبما أوضح أورابح.وأبرز المتحدث أن "هذه المدافن تتعرض للتخريب من طرف المشعوذين الذين يعتقدون أنها تحوي بداخلها على كنوز ".

وقد سبق اكتشاف هذه المعالم خلال الحقبة الاستعمارية، وهي موجودة في خريطة الأطلس الأثري للجزائر سنة 1911 للفرنسي ستيفان غزال، وفقا لذات المسؤول.