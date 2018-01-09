وقع عشرات النواب المصريين، اليوم الثلاثاء، على نموذج التزكية لدعم ترشيح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعهدة رئاسية ثانية حسب ما تناقلته وسائل إعلام مصرية.

وذكرت ذات المصادر أن 140 نائبا وقعوا على نماذج التزكية في أقل من ساعة.فيما نقل موقع "روسيا اليوم" عن مصادر داخل البرلمان، أن أعداد الموقعين قد تجاوز 300 نموذج مؤيدا للسيسي.

يُذكر أن رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال أفاد بأن الأمانة العامة قررت توفير هذه النماذج للنواب الذين يريدون التوقيع لأحد المرشحين لرئاسة الجمهورية وذلك وفقا لقانون الانتخابات والدستور.