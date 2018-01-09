كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم عبر موقعها الرسمي ان الاحترازات التي تقدم بها نادي اهلي برج بوعريريج ضد لاعب جمعية عين مليلة, ريحان عبد السلام, بعد مشاركته في مباراة الدور ال32 لكأس الجزائر التي جمعت الفريقين, "غير مؤسسة".

وأوضحت لجنة الانضباط ان اللاعب المعني تلقى أربعة إنذارات, آخرهم كان امام مولودية بجاية يوم 11 نوفمبر 2017, حيث استنفذ العقوبة في مقابلة مولودية العلمة التي لعبت بتاريخ 17 نوفمبر 2017 برسم الجولة الـ12 من الرابطة الثانية.

وبذلك, تؤكد الرابطة على "الابقاء على نتيجة المباراة" وهي فوز جمعية عين مليلة على الاهلي (1-0).

من جهة اخرى, تلقى فريق اتحاد البليدة انذارا وغرامة مالية تقدر ب200 الف دينار جزائري بسبب رمي الالعاب النارية, ليضاف الى الانذار الاول الذي تلقاه النادي المتواجد في ذيل ترتيب الرابطة الاولى.

نفس الشيء بالنسبة لاتحاد الجزائر الذي تلقى انذارا بسبب رمي الالعاب النارية اضافة الى 100 الف دج كغرامة, وهي العقوبة الاولى تجاه النادي العاصمي.

و كان المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد صادق على قرار تطبيق عقوبة اللعب دون جمهور الى غاية تلقي النادي ثلاثة انذارات بدلا من اثنين, وهو المقترح الذي قدمه رئيس الرابطة محفوظ قرباج.

وفي القسم الثاني, عوقب سكرتير نادي شباب باتنة, عقون حسان, بستة اشهر نافدة بسبب "محاولة الاعتداء على الحكم".