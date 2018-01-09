تم اليوم الثلاثاء العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 13 سنة والمختفي منذ يومين بدوار "ويس" ببلدية سيدي سعادة ( 30 كلم غرب مدينة غليزان) حسبما علم لدى مصالح الدرك الوطني .

وأوضح ذات المصدر أن مصالح الدرك الوطني قد باشرت عملية تمشيط وبحث عن الطفل المختفي وهذا فور تلقيها لبلاغ من عائلة الضحية يفيد باختفاء ابنها مهدي الطيب منذ يوم الأحد المنصرم.

وبعد تكثيف رجال الدرك الوطني لعملية البحث بالقرب من مسكن الضحية بدوار "ويس" تم العثور ظهر اليوم الثلاثاء في حدود الساعة الـ 14 على جثة الطفل مشنوقا بواسطة سلك كهربائي بشجرة بإحدى الحقول المحاذية لمسكنه العائلي.

وقد قام أعوان الحماية المدنية بنقل الجثة إلى العيادة المتعددة الخدمات ليلل قصد عرضها على الطبيب الشرعي.

وكانت عائلة الطفل الى جانب مواطنين بدوار "ويس" قد أطلقوا أيضا حملة للبحث عن الطفل المفقود منذ يومين.

وقد تم فتح تحقيق في القضية من طرف مصالح الدرك الوطني لمعرفة أسباب الوفاة.