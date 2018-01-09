دخل قطار الضاحية لنقل المسافرين عنابة-برحال اليوم الثلاثاء الخدمة وذلك بإجراء أول دورة من برحال باتجاه عاصمة الولاية.

وأعطيت إشارة انطلاق هذه الرحلة بحضور والى الولاية محمد سلماني ومنتخبين ومسؤولين وعدد من المسافرين.

ويقوم قطار الضاحية عنابة برحال الذي يتسع لما مجموعه 600 مقعد بأربع دورات يوميا يقطع خلالها المسافة في ظرف 40 دقيقة وبتسعيرة مدعمة حددت ب 40 د.ج, وفقا لما ورد في الشروح التي قدمت بالمناسبة.

ويرتقب توسع خدمات قطار الضاحية عنابة برحال بعد إنشاء رصيفين للتوقف بكل من السرول وواد النيل ببلدية البوني كما تمت الإشارة إليه .