أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار اليوم الثلاثاء بالجزائر أن التسجيلات ضمن صيغة الترقوي المدعم تتم على مستوى البلديات.

وأكد الوزير في رده على النواب خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع تسوية الميزانية لـ 2015، إن التسجيلات ضمن صيغة الترقوي المدعم ستتم على المستوى المحلي "لأن رئيس البلدية هو الأدري بمواطنيه".

وتركز هذه الصيغة على تنظيم الجانب المالي للحفاظ أكبر قدر ممكن على الموارد المالية من خلال تمرير الأموال عبر الصندوق الوطني للسكن لضمان استمرارية عمليات الإنجاز.

وذكر الوزير بأن هذه الصيغة جاءت نتيجة لمراجعة عدة برامج "مبعثرة" منذ سنوات تمت رسكلتها وجمعها ضمن برنامج 70.000 وحدة.

وستوجه التعليمة الأسبوع المقبل إلي الولايات التي منحت بدورها للوزارة الوصية مخططات شغل الأراضي ( les plans cadastraux) ماعدا ولاية تيزي وزو التي عرفت إشكاليات مع الخواص.

ولم يستعمل القطاع لتغطية العقار المخصص لهذه الصيغة الأراضي الفلاحية نهائيا.

وفي الجنوب الكبير سيتم تشييد مجمعات سكنية فردية وفق طبيعة كل منطقة مع ترك الخيار للمسؤول المحلي في إنجاز الهيكل الخارجي للمسكن وترك التفاصيل ليتكفل بها المواطن بحرية مع تخصيص مساحة أوسع لكل منزل فردي.

وبخصوص صيغة السكن الترقوي الإيجاري، كشف الوزير عن الإنطلاق في العملية التجريبية مع 6 مديريات للترقية والتسيير العقاري خلال الأسابيع المقبلة، وذلك من أجل التأطير الجيد للعملية.

وقال الوزير إن هذه الصيغة باتت حتمية لتسيير ملف السكن بالنظر إلى تغير الوضع المالي للبلاد.

وسيكون الإيجار الشهري -وفق طمار- مقبول وملائم لقدرات كل مواطن، كما يراعي طبيعة كل منطقة.

وتابع الوزير قائلا: "لا يوجد حل لأزمة السكن في 2018، علينا العمل على تسيير الملف لتدارك التأخر وتغطية أكبر قدر من الطلب"، مبرزا أن القطاع يعمل على القضاء على 80 في المائة من المشاكل قبل الإنطلاق في المشاريع.

وستسمح هذه الصيغة للمواطنين بالتنقل عبر الولايات بحرية تامة، إلى جانب تغيير نوع السكن من شقق ذات غرفتين إلى غاية شقق ذات 5 غرف حسب حجم العائلة.

وستمكن هذه الصيغة من خلق سوق عقاري وإيجاري في نفس الوقت، حسب الوزير الذي أكد أن القطاع سيدعم هذا النمط بحيث ستعقد لقاءات أخرى لتقديم المزيد من التوضيحات بخصوص السكن الترقوي الإيجاري.