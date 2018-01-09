تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, أمس الاثنين بولاية باتنة, من كشف وتدمير 13 مخبأ للإرهابيين تحوي 4 قنابل تقليدية الصنع وكميات من المواد الغذائية والأفرشة وأغراض مختلفة, حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وعلى إثر عملية بحث وتمشيط بالقرب من منطقة ماركوندة ببلدية تاكسلانت, دائرة أولاد سي سليمان, ولاية باتنة/ن.ع.5, كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم 08 يناير 2018, ثلاثة عشر (13) مخبأ للإرهابيين تحوي أربع (04) قنابل تقليدية الصنع وكميات من المواد الغذائية والأفرشة وأغراض مختلفة".

وأضافت وزارة الدفاع الوطني في بيانها أن هذه العملية المنفذة من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي "تأتي لتؤكد عزم وإصرار قواتنا المسلحة على اجتثاث ظاهرة الإرهاب من بلادنا".