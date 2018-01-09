أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، اليوم الثلاثاء بالجرائر العاصمة، أن الهدف من إدراج العقوبات البديلة في السياسة العقابية الوطنية هي إدماج المحكوم عليهم في المجتمع والتقليل من الجريمة.

وأوضح لوح في رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين أن " إصلاح السياسة العقابية في البلاد الآن مرتكزة على العقوبات البديلة وليس الردع فقط" وهذا للوصول إلى "إعادة إدماج من ارتكبوا جرائم في المجتمع والتقليل من الجريمة".

وأشار بهذا الخصوص إلى أن "الردع وقضاء العقوبة داخل المؤسسات العقابية لم يأت بنتيجة" وأن "هدف كل مجتمع راق يطمح إلى بناء دولة قانون هو أن يكون أقل عددا في السجون وأقل عددا من المجرمين في المجتمع"، مضيفا أن "إيجابيات الرقابة الإلكترونية أكثر من سلبياتها".

وأضاف بهذا الخصوص أن "كل الدراسات أثبتت أن ابقاء النزيل في المؤسسة العقابية يكلف أكثر بكثير من المحبوس الذي يقضي عقوبته نتيجة هذه الآلية (الرقابة الإلكترونية) خارج المؤسسة العقابية".

وأكد وزير العدل في نفس الإطار أن "مصاريف التكفل بنزلاء المؤسسة العقابية تثقل كاهل الخزينة العمومية وأن استبدال الحبس بحمل السوار الإلكتروني سيخفض الأعباء عليها إلى ما بين النصف والثلث".

وفي إجابته عن سؤال متعلق بسبب "تحديد ثلاث سنوات كشرط للاستفادة من إجراء الرقابة الإلكترونية"، أوضح لوح أن هذا المبدأ "متعارف عليه في التشريع الجزائري ويتم العمل به كذلك في حالات الإفراج المؤقت".

أما بخصوص أسباب ترك السلطة التقديرية للقاضي وحده للحكم بحق الاستفادة من السوار الإلكتروني واقتراح استحداث الرقابة عليه، ذكر لوح أنه "في جميع التشريعات في العالم، تترك السلطة التقديرية للقاضي"، مشيرا إلى أنه "في الحالات المتعلقة بحمل السوار الإلكتروني فإن القاضي هو من يتابع النزلاء في المؤسسة العقابية".

وعن الاقتراح المتعلق بدفع التعويض كشرط للاستفادة بالرقابة الإلكترونية، اعتبر وزير العدل أن هذا الأمر "سيكون له أثر سلبي"، بالنظر -كما قال- إلى "العدد القليل فقط الذي يمكنه أن يستفيد من الإجراء".

وفي نفس السياق، أوضح لوح أن الاحكام الجديدة المتعلقة بالرقابة الإلكترونية "سيتم تطبيقها تدريجيا".

وفي موضوع آخر، قال الوزير أنه تم لحد الآن "غلق العديد من المؤسسات العقابية التي كانت موجودة داخل المدن، على غرار سجن سركاجي بالعاصمة الذي سيتم تحويله إلى متحف"، مشيرا إلى أن عملية تشييد مؤسسات عقابية أخرى "متواصلة وقد تأخذ وقتا طويلا بسبب الظروف المالية للبلاد".

وبخصوص مشروع القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، فقد تمحورت انشغالات أعضاء مجلس الأمة في جلسة المناقشة حول مدى استقلالية أعضائه وكذا سبب حصر صلاحيات هذه الهيئة في الاستشارة بخصوص الأوامر الرئاسية ومشاريع القوانين.

للإشارة, سيتم التصويت غدا الاربعاء على مشروع القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وكذا مشروع القانون الخاص بتنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين.