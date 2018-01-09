قامت وزارة السكن والعمران والمدينة بتحديد كيفيات اقتناء السكن الترقوي العمومي في الجزائر لفائدة أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج في إطار الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن الوزارة أوضحت في مذكرة مصلحية موجهة للجالية الجزائرية أن تلك السكنات موجهة للمواطنين غير المقيمين (في الجزائر) الذين لا يملكون آو لم يحصلوا بصفة ملاك لا هم ولا أزواجهم بالتراب الوطني على عقار للاستعمال السكني باستثناء مسكن من نوع غرفة واحدة آو قطعة أرض للبناء والذين لم يستفيدوا من مساعدة مالية من الدولة لاقتناء أو بناء مسكن.

في هذا الصدد يجب على المعنيين بالأمر تقديم ملف طلب الحصول على سكن ترقوي عمومي إلى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.

كما ينبغي عليهم تكوين ملف يتضمن طلب اقتناء سكن ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة إقامة بالخارج وتصريح شرفي موقع من الطالب ومصدق عليه على مستوى قنصلية بلد الإقامة يثبت أنه لم يستفد لا هو ولا زوجه من سكن عمومي أو قطعة أرض أو مساعدة مالية من الدولة لاقتناء مسكن أو في إطار البناء الذاتي للسكن.

وتشير المذكرة المصلحية التي ستعرف خلال الأيام المقبلة تعميما واسعا على أفراد الجالية الوطنية إلى أن التسجيل الأولي للطالب يجب أن يتم عبر الأنترنت ليسلم له بعدها وصل إيداع مع رقم للتسجيل وكلمة مرور من أجل متابعة واستكمال طلبه.

كما يمكن لطالب السكن الترقوي العمومي اختيار نوع مسكنه بين 3 غرف بمساحة 80 متر مربع أو 4 غرف و مساحة 100 متر مربع أو 5 غرف بمساحة 120 متر مربع مع هامش تسامح في حدود 5%.

وفي مجال التنظيم العملي للسكنات -تمت الإشارة- إلى أن تموقعها يجب أن يضمن تعرض قاعة المعيشة والمطبخ و جزء من الغرف لأشعة الشمس وأن المساحة الدنيا لهذه الأخيرة تقدر بـ 12 متر مربع.

أما فيما يتعلق بأسعار السكنات فقد أوضحت الوزارة أن تحديد سعر السكن الترقوي العمومي يتم طبقا للقرار الوزاري المؤرخ في 11 سبتمبر 2016 المتضمن كيفيات حساب سعر التنازل المنشور في الجريدة الرسمية رقم 62 المؤرخة في 23 أكتوبر 2016 المحددة للمؤشرات المرجعية لحساب السعر، لكن دون تقديم مبلغ محدد.