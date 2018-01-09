أكد الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو, ابراهيم غالي, أنه رغم المصاعب الجمة المتصلة بواقع استثنائي, ناجم عن الاحتلال المغربي اللا شرعي الظالم لأجزاء من الأراضي الصحراوية, من لجوء وتشريد وقمع وحصار في الأراضي المحتلة, إلا أن الدولة الصحراوية مصرة على خلق كل الظروف اللازمة للوفاء بالتزاماتها اتجاه شعبها واتجاه العالم, وفي إطار الاتحاد الإفريقي, في تجسيد دولة الحق والقانون ومحاربة كافة أشكال الجريمة المنظمة والإرهاب.

وقال الرئيس غالي-رئيس المجلس الأعلى للقضاء- خلال افتتاح السنة القضائية 2017-2018, بولاية بوجدور, --حسب ما اوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص) -- إنه "رغم المصاعب الجمة المتصلة بواقع استثنائي, ناجم عن الاحتلال المغربي اللاشرعي الظالم لأجزاء من وطننا الحبيب, من لجوء وتشريد وقمع وحصار في الأراضي المحتلة, إلا أن الدولة الصحراوية لم تدخر جهدا في سبيل تكريس مبدأ القانون فوق الجميع وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين".

وشدد على أن الدولة الصحراوية, التي أصبحت اليوم حقيقة وطنية وجهوية ودولية لا رجعة فيها, "مصرة على خلق كل الظروف اللازمة للوفاء بالتزاماتها اتجاه شعبها واتجاه العالم, وفي إطار الاتحاد الإفريقي, في تجسيد دولة الحق والقانون ومحاربة كافة أشكال الجريمة المنظمة والإرهاب".