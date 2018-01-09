فتحت مصالح الأمن اليوم تحقيقا في حادثتين مختلفتين تتعلقان بالعثور على شخصين شنقا أنفسهما عن طريق لف حبل حول رقبتهما.



وحسب ما ورد لـ"الخبر" فالحادثة الأولى سجلت ببلدية بودربالة بدائرة الأخضرية 45 كلم غرب البويرة حيث عثر على شخص في العقد السادس مشنوقا بحبل معلق بإحدى غرف منزله أين تم تحويل جثته نحو مستشفى الأخضرية في حين فتحت مصالح الدرك تحقيقا .



الحادثة الثانية والتي تم إكتشافها فتعود لشاب في العقد الثالث من عمره ببلدية حيزر 18 كلم شمال مقر ولاية البويرة أين عثر عليه مشنوقا بالقرب من منزله ، ليتم تحويله نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى البويرة ليتبعها تحقيق لتحديد الأسباب.