فتحت مصالح الأمن اليوم تحقيقا في حادثتين مختلفتين تتعلقان بالعثور على شخصين شنقا نفسيهما عن طريق لف حبل حول رقبتيهما.



وحسب ما ورد لـ"الخبر" من معلومات فقد سجلت الحادثة الأولى ببلدية بودربالة بدائرة الأخضرية 45 كلم غرب البويرة حيث عثر على شخص في العقد السادس مشنوقا بحبل بإحدى غرف منزله أين تم تحويل جثته نحو مستشفى الأخضرية في حين فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد أسباب الحادث.



أما الحادثة الثانية فسجلت ببلدية حيزر، 18 كلم شمال مقر ولاية البويرة ، التي تم فيها العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره ، مشنوقا بالقرب من منزله ، ليتم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى البويرة ، بينما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لتحديد أسباب الوفاة.